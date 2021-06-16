Пойнт о столкновении с Варламовым: «Я не пытался никого травмировать, поэтому счастлив, что с ним все в порядке»

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт прокомментировал столкновение с вратарем «Айлендерс» Семеном Варламовым во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (4:2).

Варламов покинул лед на 14-й минуте встречи и вернулся в ворота в начале второго периода.

«Прежде всего, я очень рад, что Варламов вернулся в игру. Никто не хочет, чтобы такие столкновения случались, и я, конечно, не пытался никого травмировать, поэтому я был очень счастлив, увидев, что с ним все в порядке. Все произошло быстро, так что я не могу никого винить. Я просто рад, что все были в порядке, потому что никому не нравится видеть такие столкновения», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.