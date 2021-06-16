Тренер «Тампы» оценил игру Василевского в победном матче против «Айлендерс»
07:46
Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (4:2).
26-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
«Своевременные сейвы — вот что нужно, чтобы иметь возможность выйти вперед при равном счете. Вам нужен парень, который выручит вас, когда вы терпите неудачу, и он точно сделал это», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.
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