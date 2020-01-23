«После России в НХЛ другая планета». Олимпийский чемпион сравнил хоккейные правила в КХЛ и Америке

Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин в интервью «СЭ» сравнил правила в НХЛ и КХЛ.

— Тут совсем по-другому проводят вбрасывания. В НХЛ делай что хочешь — бей в клюшку, играй ногами, блокируй. Главное — выиграй его. А у нас не знаю, что нужно, чтобы судьи тебя не поменяли на вбрасывании. Надо, чтобы все звезды сошлись. Первого центрального, по-моему, всегда меняют. По крайней мере, так было в прошлом году.

У нас очень странные правила. Судьи нас начинают дергать, ты сам дергаешься. Не дай бог коньком движение сделал, локоть не туда поставил — сразу меняют. Это очень глупо. А у ИИХФ на международных турнирах — третьи правила. Они поставили — сразу же бросают очень резко.

После России это другая планета. У нас арбитр пока одного поставит, пока другого, пока сам встанет, пока еще секунд пять подождет, чтобы бросить ее... И тебя уже от всего этого начинает ломать, когда и как эту шайбу поймать. Бросает — свисток, поменялись, неправильно сделали. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.