После матча «Рейнджерс» с «Филадельфией» Шестеркина назвали Шестеркин-Клаусом
09:38
После матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Филадельфия» (4:1) издание The Hockey News выложило в Twitter коллаж в виде обложки журнала с российским вратарем Игорем Шестеркиным в колпаке Санты Клауса, назвав его Шестеркин-Клаусом.
«Шестеркин-Клаусу не нужна вратарская клюшка, чтобы играть вратарем», — говорится в публикации с видеонарезкой из встречи с «Филадельфией».
Напомним, что Шестеркин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и стал первой звездой игры.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TheHockeyNews/status/1466224096035934218
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