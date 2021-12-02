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После матча «Рейнджерс» с «Филадельфией» Шестеркина назвали Шестеркин-Клаусом

09:38
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После матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Филадельфия» (4:1) издание The Hockey News выложило в Twitter коллаж в виде обложки журнала с российским вратарем Игорем Шестеркиным в колпаке Санты Клауса, назвав его Шестеркин-Клаусом.

«Шестеркин-Клаусу не нужна вратарская клюшка, чтобы играть вратарем», — говорится в публикации с видеонарезкой из встречи с «Филадельфией».

Напомним, что Шестеркин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и стал первой звездой игры.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TheHockeyNews/status/1466224096035934218

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Карен Саркисян все материалы автора
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