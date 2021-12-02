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Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
11:47
Игорь Шестеркин (в центре). Фото Instagram
Игорь Шестеркин (в центре). Фото Instagram
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:1) россиянин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого хет-трик в игре с «Колорадо» (8:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который отличился голом и двумя результативными передачами в игре с «Оттавой» (6:2).

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Иван Торопцев все материалы автора
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