Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
11:47
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:1) россиянин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.
Первой звездой дня стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого хет-трик в игре с «Колорадо» (8:3).
Третьей звездой дня стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который отличился голом и двумя результативными передачами в игре с «Оттавой» (6:2).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю