Пора в футбол? Раск эффектно отбил шайбу головой

«Бостон» в матче группового этапа встречается с «Тампа-Бэй» (2:2, начало третьего периода). В одном из моментов голкипер «Брюинз» Туукка Раск сделал сэйв головой.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате. «Тампа» свой первый матч выиграла", «Бостон» — проиграл.