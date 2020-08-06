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Пора в футбол? Раск эффектно отбил шайбу головой

01:08
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«Бостон» в матче группового этапа встречается с «Тампа-Бэй» (2:2, начало третьего периода). В одном из моментов голкипер «Брюинз» Туукка Раск сделал сэйв головой.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате. «Тампа» свой первый матч выиграла", «Бостон» — проиграл.

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