Подколзин забросил третью шайбу за фарм-клуб «Ванкувера»

«Абботсфорд» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Калгари Ранглерс» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» форвард Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний Подколзин провел 3 матча в АХЛ, в которых набрал 3 (3+0) очка.