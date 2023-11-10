Плющев: «Кучеров, Малкин, Панарин и Овечкин — это продукт советской школы хоккея»

Бывший главный тренер сборной России «Северстали» Владимир Плющев заявил, что все лучшие российские игроки в НХЛ являются продуктом советской школы хоккея.

«Кучеров, Малкин, Панарин, Овечкин — они настоящие профессионалы, каждый из которых посвятил жизнь спорту. Все вышеперечисленные ребята являются продуктом именно советской школы, а не той, которая есть в России на сегодняшний день. Я бы не сказал, что мы действительно штампуем таких хоккеистов, как они. Количество наших ребят на сегодняшний день в НХЛ практически в два раза меньше, чем шведов», — приводит слова Плющева RT.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ набрал 8 (2+6) очков. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет 14 (7+7) очков. Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» располагается на втором месте в гонке лучших бомбардиров НХЛ с 23 (11+12) очками на счету. На один балл меньше у Артемия Панарина. Форвард «Рейнджерс» набрал 22 (8+14) очка.