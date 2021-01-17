В воскресенье, 17 января, «Питтсбург» на своем льду примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды провели 3 очные встречи и в двух из них победы одерживали «Кэпиталз». «Пингвины» начали текущий чемпионат с двух поражений подряд от «Филадельфии», нападающий Евгений Малкин не набрал ни одного очка в этих встречах.

На счету Александра Овечкина 2 результативные передачи в двух стартовых играх сезона 2021 года.

Напомним, что лига проведет укороченный регулярный сезон, в котором команды проведут всего по 56 матчей.

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Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Вашингтон»