«Питтсбург» — «Ванкувер»: видеообзор матча

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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Ванкуверу» — 3:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Шведский форвард канадской команды Элиас Петтерссон забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. «Кэнакс» одержали четвертую победу подряд.

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