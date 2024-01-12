«Вегас» отправил Денисенко в фарм-клуб АХЛ

Форвард «Вегаса» Григорий Денисенко отправлен в фарм-клуб АХЛ «Хендерсон», сообщается в соцсетях клуба.

В 2024 году 23-летний россиянин провел 3 из 4 матчей и не отметился результативными действиями за «Голден Найтс».

В текущем сезоне Денисенко провел 31 матч в АХЛ, в которых набрал 30 (12+18) очков.