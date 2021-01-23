«Питтсбург» по буллитам обыграл «Рейнджерс», Малкин и Панарин отметились голевыми передачами

«Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). «Пингвинз» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Нападающие Павел Бучневич и Артемий Панарин сыграли 22 минуты 12 секунд и 22 минуты 57 секунд соответственно. На счету второго 1 (0+1) очко.

В составе «Питтсбурга» голевой передачей отметился Евгений Малкин, сыгравший 18 минут 52 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Раст — 1 (Сиси, Малкин), 10:29 — 1:0. Хитил — 2 (Ди Джузеппе), 22:41 — 1:1. Фокс — 1 (бол., Панарин), 25:18 — 1:2. Какко — 2 (Ди Джузеппе, Миллер), 25:42 — 1:3. Маккэн — 1 (бол., Родригес, Летанг), 36:56 — 2:3. Блюгерс — 2 (Unknown, Капанен), 51:23 — 3:3.

Победный буллит: Летанг.

Вратари: Джерри — Шестеркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (8+10+8+3) — 34 (14+7+11+2).

Наши: Малкин (18.52/1/+1) — Бучневич (22.12/3/0), Панарин (22.57/3/0).

23 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.