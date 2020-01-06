«Питтсбург» проиграл «Флориде», Дадонов отметился голом, Бобровский не играл

«Флорида» на выезде одолела «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Российский голкипер гостей Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов в конце третьего периода отметился голом в пустые ворота. Это его 18-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Ассистент капитана «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде заработал двухминутное удаление за удар соперника клюшкой.