«Питтсбург» проиграл «Флориде», Дадонов отметился голом, Бобровский не играл
04:05
«Флорида» на выезде одолела «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Российский голкипер гостей Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.
Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов в конце третьего периода отметился голом в пустые ворота. Это его 18-я заброшенная шайба в этом сезоне.
Ассистент капитана «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде заработал двухминутное удаление за удар соперника клюшкой.
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