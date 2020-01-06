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«Питтсбург» проиграл «Флориде», Дадонов отметился голом, Бобровский не играл

04:05
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«Флорида» на выезде одолела «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Российский голкипер гостей Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов в конце третьего периода отметился голом в пустые ворота. Это его 18-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Ассистент капитана «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде заработал двухминутное удаление за удар соперника клюшкой.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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