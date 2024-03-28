«Питтсбург» встретится с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 марта. Игра состоится на спортивной арене «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Коламбус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Пингвинз» набрали 72 очка и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» с 58 баллами идут на последней 16-й строчке «Востока».

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