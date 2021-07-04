Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Питри: «Цель «Монреаля» — выиграть 4-й матч у «Тампы» и подготовится к новому поединку»

4 июля 2021, 23:45
Теги:

Защитник «Монреаля» Джефф Питри поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Да мы вообще не хотим видеть, как «Лайтнинг» выигрывают Кубок Стэнли, а не только на нашей арене. Мы понимаем, что не выиграем сразу четыре матча, победив только в одном. Поэтому наша цель сейчас — выиграть матч №4, вылететь обратно в Тампу и подготовиться к новому поединку, когда придет время. Наша цель — удостовериться, что мы играем правильным образом, играем мощно и жестко и в итоге добиваемся победы в четвертом матче», — цитирует Питри русскоязычный сайт НХЛ.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Молнии» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/canadiens-nuzhen-khoroshi-start-v-matche-4/c-325566246

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Результаты опроса

проголосовало: 10086
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Тампа
90.5%
Монреаль
9.5%
Обсудить опрос

Читайте также

Георгий Черданцев: «На матче с Финляндией сидел за воротами за 12 тысяч. Другие билеты были дороже — посчитал, что зрелище того не стоит. Оказался прав»
Канчельскис — о пресс-конференции Черчесова: «Было даже мерзко смотреть на это»
У Шевченко есть козыри, которых нет у Черчесова, но все можно исправить
Саутгейт: «Приятно добиться результатов, которые снова выводят сборную Англии на футбольную карту»
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей