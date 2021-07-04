Защитник «Монреаля» Джефф Питри поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Да мы вообще не хотим видеть, как «Лайтнинг» выигрывают Кубок Стэнли, а не только на нашей арене. Мы понимаем, что не выиграем сразу четыре матча, победив только в одном. Поэтому наша цель сейчас — выиграть матч №4, вылететь обратно в Тампу и подготовиться к новому поединку, когда придет время. Наша цель — удостовериться, что мы играем правильным образом, играем мощно и жестко и в итоге добиваемся победы в четвертом матче», — цитирует Питри русскоязычный сайт НХЛ.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Молнии» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.