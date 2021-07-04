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Прайс сыграет в воротах «Монреаля» в четвертом матче против «Тампы»

22:50
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Голкипер Кэри Прайс будет защищать ворота «Монреаля» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы». Об этом сообщил главный тренер клуба Доминик Дюшарм.

«Кэри — наш человек, и он будет играть в понедельник. Если людям интересно, кто будет нашим вратарем в понедельник, то это будет Кэри. Вы можете показывать пальцем на того или другого игрока, но хоккей — командный вид спорта. Мы собираемся сыграть лучше перед ним. И в понедельник нам понадобятся усилия всех 20 парней, чтобы показать свою лучшую игру. Вот и все», — цитирует Дюшарма русскоязычный сайт НХЛ.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Молнии» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/canadiens-nuzhen-khoroshi-start-v-matche-4/c-325566246

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