Петер Форсберг: «Не назвал бы это трагедией, но игроки из НХЛ должны быть на Олимпиаде»

Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг в интервью «СЭ» выразил надежду, что игроки из НХЛ будут выступать на Олимпийских играх.

— Отсутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде для вас трагедия или вы с этим смирились?

— Не назвал бы это трагедией, но игроки из НХЛ должны там быть. Все же очень надеюсь увидеть энхаэловцев на следующих Играх, даже если перспективы не особо хорошие. Есть чемпионат мира, на который не приезжают все лучше, хотя это хороший турнир. Нам нужно соревнование, где все лучшие будут играть друг против друга. Все болельщики жаждут насладиться их игрой. С другой стороны, у владельцев некоторых клубов сохраняются другие обязанности перед командой и фанатами. (Евгений Белоусов)

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