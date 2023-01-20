Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:55

Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала в США

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Первый тренер игрока «Филадельфии» Ильи Проворова Андрей Емелин прокомментировал скандал, связанный с поддержкой игрока секс-меньшинств.

18 января россиянин отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы — русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение. Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», — рассказал Емелин в интервью ИА REGNUM.

26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах за команду.

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3772479.html
Иван Проворов
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Каролины» Пачиоретти получил травму. Он пропустил половину сезона из-за операции на ахилле

Главный тренер «Флориды» оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судейства
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Каролина – Миннесота
 5 : 2
20.01 03:00
Коламбус – Анахайм
 3 : 5
20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 2 : 6
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 2
20.01 05:00
Аризона – Вашингтон
 0 : 4
20.01 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 5 : 3
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 2 : 3
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
20.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 0 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 19 2.17
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости