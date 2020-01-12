Первый гол Ковальчука за «Монреаль». Видео

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука, нанесшего хлесткий кистевой бросок. Он забросил первую шайбу за «канадцев». Всего у него 4 (1+3) очка в 5 встречах.

Он был признан второй звездой. Также у него показатель полезности «+1», 4 броска в створ и блок-шот за 20.25 на льду.