Первый гол Ковальчука за «Монреаль». Видео

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука, нанесшего хлесткий кистевой бросок. Он забросил первую шайбу за «канадцев». Всего у него 4 (1+3) очка в 5 встречах.

WHAT A BEAUTY!! ILYA KOVALCHUK WINS IT 2-1 IN OT!! @HeresYourReplay pic.twitter.com/LSCBz2pNNJ