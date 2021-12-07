Передача Подколзина помогла «Ванкуверу» разгромить «Лос-Анджелес»

«Ванкувер» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась со счетом 4:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Безер, Конор Гарланд, Юхо Ламмикко, Джей Ти Миллер.

Российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Ванкувер» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 24 очками располагается на 12-й позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Бесер — 5 (бол., Пирсон, Миллер), 23:17 — 1:0. Гарлэнд — 8 (Подколзин, Петтерссон), 25:43 — 2:0. Ламмикко — 1, 46:59 — 3:0. Миллер — 9 (бол., Бесер, Хорват), 52:48 — 4:0.

Нереализованный буллит: Петтерссон (Ванкувер), 36:43.

Вратари: Демко — Петерсен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (12+10+8) — 31 (11+12+8).

Наши: Подколзин (15.54/1/+1) — -.

7 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.