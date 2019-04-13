04:16 | Хоккей — НХЛ

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" открыть счет в игре с "Айлендерс". Видео

7
Обсудить

"Питтсбург" открыл счет во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс" на 11-й минуте второго периода. Шайбу с передачи Евгения Малкина забросил защитник Эрик Гадбрансон. Этот гол стал для него первым в составе "Пингвинз".

Спустя две минут Энтони Бовильер сравнял счет в этой встрече - 1:1.

 

7
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ