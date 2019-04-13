Передача Малкина помогла "Питтсбургу" открыть счет в игре с "Айлендерс". Видео

"Питтсбург" открыл счет во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс" на 11-й минуте второго периода. Шайбу с передачи Евгения Малкина забросил защитник Эрик Гадбрансон. Этот гол стал для него первым в составе "Пингвинз".
.@Guddy44 just did that. 😨#StanleyCup pic.twitter.com/cgtzbFvpZb– Sportsnet (@Sportsnet) 13 апреля 2019 г.
Спустя две минут Энтони Бовильер сравнял счет в этой встрече - 1:1.
.@titobeauvi21 buries the rebound! 🚨#StanleyCup pic.twitter.com/H25WNC1cOV– Sportsnet (@Sportsnet) 13 апреля 2019 г.
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