Пьер Лебрюн: "Когда "Нэшвилл" и "Бостон" узнали, сколько нужно заплатить за Панарина, они были в шоке"

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал о ситуации с возможным обменом нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. По его словам, "Блю Джэкетс" хотят слишком много денег за российского форварда.

- "Нэшвилл" и "Бостон" интересовались Панариным, но испытали шок, когда узнали, сколько нужно заплатить, чтобы получить его сейчас, - приводит TSN слова Лебрюна. - Впереди еще 2,5 недели. Со временем цена должна понизиться. Особенно, если на следующей неделе на рынок выйдут Стоун и Дюшен. Эти игроки могли бы изменить обстановку. Командам нужно потерпеть.

Ранее сообщалось, что Панарин сменил агента. Теперь на переговорах с "Коламбусом" его будет представлять не Дэн Мильштейн, а Пол Теофанос, который также работает с голкипером Сергеем Бобровским.

1 июля Панарин может стать неограниченно свободным агентом. "Коламбус" пока не договорился с игроком по новому контракту.