Патрик Кейн: "С жестким потолком зарплат у каждой команды бывает перезагрузка. Сейчас – наша очередь"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в интервью "СЭ" отметил, что в НХЛ сложно оставаться долго на лидирующих позициях из-за жесткого потолка зарплат. Также он надеется, что доживет до того момента, когда "Блэкхокс" вернется на ведущие роли в лиге.

- Надо отдавать себе отчет, что в современной НХЛ с ее жестким потолком зарплат такие вещи рано или поздно происходят с любой командой, - отметил Кейн. - Сейчас настала наша очередь. У "Чикаго" идет этакая перезагрузка, и это надо принять как факт.

При этом в какой-то момент мне показалось, что мы нащупали путь к регулярным победам. Находились в 4-5 очках от плей-офф. А потом начали проигрывать все матчи с разницей в одну шайбу (из последних восьми матчей "Чикаго" проиграл семь, четыре из которых – с минимальным разрывом и три из них – в овертайме, – Прим. И.Р.). Такое убивает. Но нет, мы не считаем сезон законченным, и будем делать все, что от нас зависит, чтобы биться за место в плей-офф.

Надеюсь, что доживу в команде до того времени, пока она наберет прежнюю силу. В любом случае я счастлив быть "Ястребом" на протяжении стольких лет, удачными они получаются или не очень. Это невероятная организация. Надеюсь сыграть за нее как можно дольше. (Игорь Рабинер)

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