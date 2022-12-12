Пастрняк хочет получать по новому контракту более 10 миллионов долларов в год

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк ведет переговоры о продление контракта с клубом, сообщает Boston Hockey Now.

26-летний хоккеист хочет получить новый договор на 8 лет и 88 миллионов долларов. Таким образом, кэпхит нового контракта вингера может составить 11 миллионов.

Чешский нападающий был выбран «Бриюнз» на драфте 2014 года под общим 25-м номером.

В нынешнем сезоне на его счету 19 голов и 19 результативных передач в 27 встречах.