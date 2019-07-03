Панарина эффектно встретили в офисе "Рейнджерс". Видео

Форвард "Рейнджерс", новичок команды Артемий Панарин побывал в офисе клуба, где ему устроили эффектную встречу. Россиянин поприветствовал практически каждого работника в "Мэдисон Сквер Гарден".
#NYR @9Artemi is welcomed by his new MSG family @TheGarden! 👏 👏 pic.twitter.com/4PljK6vQef— New York Rangers (@NYRangers) 2 июля 2019 г.
27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.
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