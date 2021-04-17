Панарин забросил шайбу и отдал две голевые в матче с «Нью-Джерси»
20:38
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
29-летний россиянин отличился в самом начале второго периода, сделав счет 4:0. Также в этой встрече на его счету две голевые передачи.
Кроме того, два гола у его соотчественника Павла Бучневича, который сегодня празднует свое 26-летий.
Панарин в этом сезоне провел 33 матча, в которых набрал 49 (16+33) очков.
Just another day of Bread doing Bread things. pic.twitter.com/T3aKLqeiYn— New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2021
20
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю