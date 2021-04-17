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Панарин забросил шайбу и отдал две голевые в матче с «Нью-Джерси»

20:38
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

29-летний россиянин отличился в самом начале второго периода, сделав счет 4:0. Также в этой встрече на его счету две голевые передачи.

Кроме того, два гола у его соотчественника Павла Бучневича, который сегодня празднует свое 26-летий.

Панарин в этом сезоне провел 33 матча, в которых набрал 49 (16+33) очков.

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