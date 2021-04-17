Орлов вывел «Вашингтон» вперед в матче с «Филадельфией»
20:32
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вывел команду вперед в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии». 29-летний хоккеист отличился в самом начале второго периода, сделав счет 2:1.
Напомним, что первую шайбу «Вашингтона» в этой встрече забросил капитан Александр Овечкин.
Орлов в этом сезоне провел 40 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков.
Следить за матчем «Филадельфия» — «Вашингтон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
Dmitry Scoarlov cannot be stopped pic.twitter.com/qfRRAf79Uq— Washington Capitals (@Capitals) April 17, 2021
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