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Орлов вывел «Вашингтон» вперед в матче с «Филадельфией»

20:32
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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вывел команду вперед в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии». 29-летний хоккеист отличился в самом начале второго периода, сделав счет 2:1.

Напомним, что первую шайбу «Вашингтона» в этой встрече забросил капитан Александр Овечкин.

Орлов в этом сезоне провел 40 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков.

Следить за матчем «Филадельфия» — «Вашингтон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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