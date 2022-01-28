Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне. Видео

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Шайбу на 2-й минуте встречи забросил российский нападающий Артемий Панарин.

30-летний россиянин отметился 12-м голом в текущем сезоне НХЛ.