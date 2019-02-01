08:34 | Хоккей — НХЛ

Панарин во всех сезонах в НХЛ забивал не меньше 20 голов за регулярный чемпионат

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Нападающий "Коламбуса"  Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (3:4).

 
Артемий Панарин.Отстаньте от Панарина! Он никого не обманывал

Для него эта шайба стала 20-й в сезоне, этой отметки он достигал в каждом из четырех сезонов в НХЛ. 

Он седьмой россиянин, забивавший не меньше 20 голов в четырех первых сезонах подряд. Ранее этого достижения добивались Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (20+37) очков в 48 матчах регулярного чемпионата.

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