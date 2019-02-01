Панарин во всех сезонах в НХЛ забивал не меньше 20 голов за регулярный чемпионат

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (3:4).

Для него эта шайба стала 20-й в сезоне, этой отметки он достигал в каждом из четырех сезонов в НХЛ.

Он седьмой россиянин, забивавший не меньше 20 голов в четырех первых сезонах подряд. Ранее этого достижения добивались Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (20+37) очков в 48 матчах регулярного чемпионата.