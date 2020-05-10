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Панарин — в тройке лучших нападающих в истории «Коламбуса», Семин и Овечкин — у «Вашингтона»

04:51
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Телеканал ESPN составил лучшие атакующие тройки в клубах НХЛ за последние 30 лет. В тройку лучших в истории «Коламбуса» вошли россиянин Артемий Панарин, а также Пьер-Люк Дюбуа и Кэм Аткинсон.

В лучшую тройку «Вашингтона» вошли Александр Овечкин, Александр Семин и Никлас Бэкстрем, у «Торонто» лучшую тройку составили Александр Могильный (также вошел и в тройку «Баффало»), Матс Сундин и Дарси Такер, у «Рейнджерс» — Алексей Ковалев, Адам Грэйвз и Марк Мессье, а у «Флориды» — Павел Буре, Виктор Козлов и Рэй Уитни.

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