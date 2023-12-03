«Питтсбург» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в серии буллитов выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» набрала 26 очков и идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 24 очка.

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