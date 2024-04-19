Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2023/2024.

На счету 32-летнего россиянина 49 заброшенных шайб в 49 матчах. На втором месте среди российских игроков нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 46 шайб, замкнул тройку с 44 шайбами форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Лучшим снайпером сезона стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, у которого 69 голов в 81 матче.