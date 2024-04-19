Форвард «Торонто» Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ — «Морис Ришар Трофи». В регулярке он забил 69 голов в 81 матче.

Хоккеист выиграл свой третий такой трофей. Ранее он завоевывал «Морис Ришар Трофи» в сезонах-2020/21 и 2021/22.

Второе место в гонке снайперов занял нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт (57 голов), третье — форвард «Эдмонтона» Зак Хайман (54).

Всего в нынешнем сезоне Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче. «Торонто» финишировал на 5-й строчке в Восточной конференции — 102 очка.