Панарин признан первой звездой матча «Чикаго» — «Рейнджерс»
07:39
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Рейнджерс» (2:6). Все трое выбраны из состава победителей.
Российский нападающий Артемий Панарин был признан первой звездой. Он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.
Второй звездой встречи стал форвард Крис Крейдер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку защитник Адам Фокс, сделавший две голевые передачи.
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