Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин признан первой звездой матча «Чикаго» — «Рейнджерс»

07:39

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Рейнджерс» (2:6). Все трое выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Артемий Панарин был признан первой звездой. Он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Второй звездой встречи стал форвард Крис Крейдер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку защитник Адам Фокс, сделавший две голевые передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
В Европе оценили переговоры президентов России и США
0