Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Рейнджерс» (2:6). Все трое выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Артемий Панарин был признан первой звездой. Он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Второй звездой встречи стал форвард Крис Крейдер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку защитник Адам Фокс, сделавший две голевые передачи.