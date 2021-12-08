Гол Куликова с передачи Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон», у Макдэвида результативный пас

«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Уайлд» отличились Юэль Эрикссон Эк, Маркус Фолиньо, Виктор Раск и Дмитрий Куликов. Отметим, что Куликов забросил свою шайбу с передачи другого россиянина, Кирилла Капризова.

Единственный гол «Эдмонтона» забил Йессе Пулюярви. Финн забросил с передачи Коннора Макдэвида, который догнал своего одноклубника Леона Драйзайтля в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона в НХЛ. Теперь они оба лидируют в этом списке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Эрикссон Эк — 10 (бол., Зуккарелло, Бродин), 1:11 — 0:1. Фолиньо — 11 (Дамба, Эрикссон Эк), 7:14 — 0:2. Пулюярви — 8 (Макдэвид, Хаймэн), 26:34 — 1:2. Раск — 4 (Бродин, Зуккарелло), 45:33 — 1:3. Куликов — 3 (Капризов, Бенн), 54:57 — 1:4.

Вратари: Коскинен — Тэлбот (45:30 — 45:33).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 39 (10+20+9) — 26 (10+6+10).

Наши: — - Капризов (16.25/1/+1), Куликов (21.08/3/+1).

8 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».