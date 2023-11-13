Панарин повторил рекорд российских игроков по длительности результативной серии в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Таким образом, 32-летний нападающий продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди россиян, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/93, «Бостон»). Также он повторил клубный рекорд «Рейнджерс», установленный Родом Жильбером в сезоне-1972/73.

В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей, в которых набрал 22 (8+15) очка.