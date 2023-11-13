«Даллас» обыграл «Миннесоту», забросив восемь шайб. У Дадонова гол

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Миннесоту» со счетом 8:3.

В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрали Джейсон Робинсон и Уайтт Джонстон, еще по голу забили Джо Павелски, Радек Факса, Мэтт Дюшен и Евгений Дадонов. У «Уайлд» отличились Брендон Духайм, Винни Латтьери и Матса Цуккарелло.

После этого матча «Даллас» с 21 очком занимает третье место в Западной конференции, «Миннесота» с 12 очками — на 11-й строчке.