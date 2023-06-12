Райан Хаска стал главным тренером «Калгари»

Райан Хаска стал новым главным тренером «Калгари», сообщила пресс-служба клуба.

47-летний специалист сменил на этом посту Дэррила Саттера, который тренировал «Флэймз» с марта 2021 года, а до этого работал в клубе с 2002 по 2006 год.

Хаска отработал 9 сезонов в системе «Калгари». В последние 5 сезонов он был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве.

Ранее Хаска 4 сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ. До прихода в клуб выиграл Мемориальный кубок с «Келоуной» в 2009 году.

В сезоне-2022/23 «Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в Западной конференции НХЛ и не попал в плей-офф. В сезоне-2021/22 команда дошла до второго раунда, где уступила «Эдмонтону» (1-4).