Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 300 очков за команду

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Это результативное действие стало для россиянина 300-м в составе команды из Нью-Йорка. Панарину удалось достичь отметки в 300 очков (83+217) за «Рейнджерс» за 236 матчей, что является новым рекордом клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье, он набрал 300 очков за команду за 249 игр.