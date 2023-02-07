«Ванкувер» в овертайме уступил «Нью-Джерси», у Кузьменко гол
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нью-Джерси» со счетом 4:5.
В составе «Кэнакс» заброшенной шайбой отметился Андрей Кузьменко.
После этого матча «Ванкувер» с 44 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 70 очками — на третьей строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)
Голы: Кузьменко — 22 (Шенн, Петтерссон), 3:35 — 0:1. Хьюз — 34 (Зеттерлунд, Хэмилтон), 17:48 — 1:1. Палат — 5 (Хэмилтон, Зигенталер), 29:27 — 2:1. Палат — 6, 29:55 — 3:1. Хьюз — 35 (Зеттерлунд, Сиверсон), 30:17 — 4:1. Шенн — 3 (Экман-Ларссон, Гарлэнд), 35:29 — 4:2. Лазар — 2 (Стиллман, Гарлэнд), 39:33 — 4:3. Ди Джузеппе — 1 (Экман-Ларссон, Миллер), 46:02 — 4:4. Братт — 20 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 64:18 — 5:4.
Вратари: Ванечек — Делиа.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 34 (13+8+9+4) — 30 (12+10+8+0).
Наши: — - Кузьменко (18.04/4/-1), Подколзин (15.31/3/0).
7 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 14630 зрителей.
|Столичный дивизион
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|П
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|Каролина
|51
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|17
|76
|2
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|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|49
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|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|53
|26
|27
|57
|7
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|51
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|15
|36
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Бостон
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|39
|12
|83
|2
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|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|7 : 1
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|50
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26