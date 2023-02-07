«Ванкувер» в овертайме уступил «Нью-Джерси», у Кузьменко гол

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нью-Джерси» со счетом 4:5.

В составе «Кэнакс» заброшенной шайбой отметился Андрей Кузьменко.

После этого матча «Ванкувер» с 44 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 70 очками — на третьей строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)

Голы: Кузьменко — 22 (Шенн, Петтерссон), 3:35 — 0:1. Хьюз — 34 (Зеттерлунд, Хэмилтон), 17:48 — 1:1. Палат — 5 (Хэмилтон, Зигенталер), 29:27 — 2:1. Палат — 6, 29:55 — 3:1. Хьюз — 35 (Зеттерлунд, Сиверсон), 30:17 — 4:1. Шенн — 3 (Экман-Ларссон, Гарлэнд), 35:29 — 4:2. Лазар — 2 (Стиллман, Гарлэнд), 39:33 — 4:3. Ди Джузеппе — 1 (Экман-Ларссон, Миллер), 46:02 — 4:4. Братт — 20 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 64:18 — 5:4.

Вратари: Ванечек — Делиа.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (13+8+9+4) — 30 (12+10+8+0).

Наши: — - Кузьменко (18.04/4/-1), Подколзин (15.31/3/0).

7 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 14630 зрителей.