Знаменитый нападающий Александр Могильный высказался о рекордах Александра Овечкина. Сейчас у россиянина 692 шайбы в НХЛ, у рекордсмена Уэйна Гретцки — 894.

— Цифра говорит сама за себя, 700 голов в НХЛ — это нереально, — сказал Могильный. — Саня — красавец, ему еще играть и играть. Здоровья ему. В запасе бензина еще полно.

— Реально ли побить рекорд Гретцки?

— Конечно, реально. Все зависит от здоровья. Будет здоров — забьет еще столько же, 700 голов. (Алена Гребенькова)