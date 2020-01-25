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«Овечкину реально побить рекорд Гретцки. Будет здоров — еще 700 голов забьет!» Прогноз Могильного

16:40
Александр Могильный. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Александр Могильный. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Знаменитый нападающий Александр Могильный высказался о рекордах Александра Овечкина. Сейчас у россиянина 692 шайбы в НХЛ, у рекордсмена Уэйна Гретцки — 894.

— Цифра говорит сама за себя, 700 голов в НХЛ — это нереально, — сказал Могильный. — Саня — красавец, ему еще играть и играть. Здоровья ему. В запасе бензина еще полно.

— Реально ли побить рекорд Гретцки?

— Конечно, реально. Все зависит от здоровья. Будет здоров — забьет еще столько же, 700 голов. (Алена Гребенькова)

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