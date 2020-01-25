«Овечкину реально побить рекорд Гретцки. Будет здоров — еще 700 голов забьет!» Прогноз Могильного
16:40
Знаменитый нападающий Александр Могильный высказался о рекордах Александра Овечкина. Сейчас у россиянина 692 шайбы в НХЛ, у рекордсмена Уэйна Гретцки — 894.
— Цифра говорит сама за себя, 700 голов в НХЛ — это нереально, — сказал Могильный. — Саня — красавец, ему еще играть и играть. Здоровья ему. В запасе бензина еще полно.
— Реально ли побить рекорд Гретцки?
— Конечно, реально. Все зависит от здоровья. Будет здоров — забьет еще столько же, 700 голов. (Алена Гребенькова)
Александр Могильный о рекордах Овечкина pic.twitter.com/TQuW8tP3b9— СЭ Хоккей (@hockey_se) January 25, 2020
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