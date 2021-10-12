«Сан-Хосе» не включил Эвандера Кейна в заявку на сезон
«Сан-Хосе» не включил нападающего Эвандера Кейна в заявку на сезон
12 октября, 15:52
Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн не включен в состав команды на старте сезона, сообщает сайт «Акул».
Клуб ожидает результатов двух расследований в отношении игрока, открытых НХЛ. Из-за них нападающий уже пропустил тренировочный лагерь «Шаркс».
Первое касается заявлений его жены, обвинившей Кейна в домашнем насилии.
Второе — возможного использования игроком поддельного сертификата вакцинации от коронавируса.
Ранее лига не нашла доказательств того, что хоккеист делал ставки на матчи НХЛ.
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