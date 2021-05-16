Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек не смог продолжить первый матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

На 14-й минуте встречи чешский голкипер пропустил гол, при этом получил травму, пытаясь отразить шайбу. Вместо него на лед вышел Крэйг Андерсон.

#ALLCAPS goaltender Vitek Vanecek leaves the game after this.



Craig Anderson comes in.



? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/Ge8sgP1wpB — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 15, 2021

Отметим, российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, который провел 19 матчей в регулярном сезоне, пропускает матч по решению тренера.

В текущем сезоне Андерсон провел 4 матча с 91,55 процента отраженных бросков.