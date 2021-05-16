«Вашингтон» — «Бостон»: Ванечек был заменен в первом периоде из-за травмы
02:56
Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек не смог продолжить первый матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
На 14-й минуте встречи чешский голкипер пропустил гол, при этом получил травму, пытаясь отразить шайбу. Вместо него на лед вышел Крэйг Андерсон.
#ALLCAPS goaltender Vitek Vanecek leaves the game after this.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 15, 2021
Craig Anderson comes in.
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/Ge8sgP1wpB
Отметим, российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, который провел 19 матчей в регулярном сезоне, пропускает матч по решению тренера.
В текущем сезоне Андерсон провел 4 матча с 91,55 процента отраженных бросков.
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