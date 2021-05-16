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«Вашингтон» — «Бостон»: Ванечек был заменен в первом периоде из-за травмы

02:56
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Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек не смог продолжить первый матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

На 14-й минуте встречи чешский голкипер пропустил гол, при этом получил травму, пытаясь отразить шайбу. Вместо него на лед вышел Крэйг Андерсон.

Отметим, российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, который провел 19 матчей в регулярном сезоне, пропускает матч по решению тренера.

В текущем сезоне Андерсон провел 4 матча с 91,55 процента отраженных бросков.

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