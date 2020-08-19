НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ

08:36
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после дубля в матче с «Айлендерс» (3:2) поднялся на 18-е место в списке снайперов в плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Это были 68-я и 69-я заброшенные шайбы российского форварда в играх на вылет, благодаря чему он обошел Горди Хоу и Сидни Кросби. До Стива Айзермана, который занимает 17-е место, остался один гол. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 122 заброшенные шайбы в плей-офф Кубка Стэнли.

В четвертьфинале Конференции «Кэпиталз» уступают «Айлендерс» со счетом 1-3.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир