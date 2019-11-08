Овечкин — вторая звезда матча с «Флоридой»
07:06
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ). Он отметился двумя голами и голевой передачей.
Первой звездой стал Том Уилсон, оформивший дубль, а замкнул тройку лучших Александр Барков, набравший 2 (1+1) очка.
#CapsCats 3 ?'s:— Washington Capitals (@Capitals) November 8, 2019
?: @tom_wilso
??: @ovi8
???: Aleksander Barkov pic.twitter.com/A6g6Ifgzsr
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