НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин — вторая звезда матча с «Флоридой»

07:06
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ). Он отметился двумя голами и голевой передачей.

Первой звездой стал Том Уилсон, оформивший дубль, а замкнул тройку лучших Александр Барков, набравший 2 (1+1) очка.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир