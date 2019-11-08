Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ). Он отметился двумя голами и голевой передачей.

Первой звездой стал Том Уилсон, оформивший дубль, а замкнул тройку лучших Александр Барков, набравший 2 (1+1) очка.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей