Овечкин – третий игрок в истории НХЛ, забивший не менее 25 голов в 15 сезонах подряд

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву» (3:1, начало третьего периода). На 38-й минуте отличился капитан хозяев Александр Овечкин. Он забросил 25-ю шайбу в сезоне.

Капитан «Кэпиталз» стал третьим игроком в истории лиги, забивавшим не менее 25 голов на протяжении 15 сезонов. Аналогичное достижение у Майка Гартнера и Яромира Ягра. В текущем сезоне на его счету 41 (25+16) очко в 44 встречах.