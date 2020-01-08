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Овечкин – третий игрок в истории НХЛ, забивший не менее 25 голов в 15 сезонах подряд

05:05
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву» (3:1, начало третьего периода). На 38-й минуте отличился капитан хозяев Александр ОвечкинОн забросил 25-ю шайбу в сезоне.

Капитан «Кэпиталз» стал третьим игроком в истории лиги, забивавшим не менее 25 голов на протяжении 15 сезонов. Аналогичное достижение у Майка Гартнера и Яромира Ягра. В текущем сезоне на его счету 41 (25+16) очко в 44 встречах.

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