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Овечкин сравнялся с Селянне по голам в большинстве

03:59
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в середине третьего периода сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй». Россиянин забросил щайбу в большинстве. Этот гол стал для него 255-м за карьеру при реализации численного преимущества. По этому показателю он сравнялся с Теему Селянне.

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