Овечкин рассказал о вероятности локаута в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — о возможности локаута в НХЛ. Ранее сообщалось, что сезон-2020/21 может не состояться, если ассоциация игроков не сможет договориться с руководством лиги о новом коллективном соглашении.

— К сожалению, все, что говорит пресса, все, что говорят посторонние люди, может быть, правда, а может быть, нет. Потому что у нас была только одна встреча в NHLPA (Ассоциации игроков НХЛ). И мы, в принципе, даже не разговаривали по поводу следующего договора. Были разговоры на другие темы. У нас есть еще один год. За этот год, я думаю, будет очень много встреч. Все плюсы и минусы мы взвесим. И ближе к новому году будет уже что-то известно. Понятно, не хотелось бы, чтобы он случился. Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли от лиги или еще из-за чего-то. Я думаю, все взвесится. Прошлый локаут, полагаю, стал большим уроком и для хозяев, и для нас. Поэтому не думаю, что есть какие-то моменты, из-за которых мы должны переживать. 33-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

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