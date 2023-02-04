Овечкин рассказал, кто является любимым хоккеистом его сына

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кто является любимым игроком его сына Сергея.

«Я не любимый игрок своего сына, нет. Обе-Кюбель его любимый. Еще он хочет увидеть Кросби, Макдэвида. Я ему уже надоел», — приводит слова Овечкина NHL Network.

Обе-Кюбель выступает за «Вашингтон» с лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний канадец провел 21 матч, в которых набрал 7 (2+5) очков.