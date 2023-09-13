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Сегодня, 01:25

Овечкин: «Меня не сильно интересуют заявления Гашека»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как реагирует на критику Доминика Гашека в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций в отношении русских игроков.

«Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — цитируют «Известия» Овечкина.

В апреле экс-игрок сборной Чехии раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам.

Доминик Гашек. Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину

Источник: https://iz.ru/1572943/aleksei-fomin/nkhl-molodtcy-chto-ne-poddaiutsia-politicheskomu-davleniiu
Александр Овечкин
Доминик Гашек
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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